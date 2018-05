Sonates : le Football // 20.05.18

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre seizième émission, diffusée le dimanche 20 mai 2018, est consacrée au Football.

Cela ne vous aura pas échappé, on entend beaucoup parler de football en ce moment ! Les Marseillais n’ont pas réussi l’exploit de remporter l’Europa League, l’équipe de France se prépare pour la coupe du Monde qui aura lieu dans un mois en Russie. On imagine, à tort, que le football et la musique classique n’ont rien à voir, sont antinomiques ! Un loisir par essence populaire contre une musique que l’on qualifie bien souvent d’élitiste, de non accessible. Vous vous douterez que nous ne sommes pas d’accord avec le deuxième postulat, du moins, c’est ce qu’on essaye de prouver ici dans Sonates ! Mais alors le football et la musique classique, ce sont deux pratiques, qui prodiguent toutes les deux des émotions, qui sont des arts toutes les deux en quelque sorte ! Et finalement, en y repensant, on peut imaginer que le football et la musique classique, ce n’est pas si différent. Alors partons découvrir les liens qui unissent ces deux arts majeurs !