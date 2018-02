Slowciety Radio Campus Show : Clint

Ce lundi c’est Clint qui s’occupe du Slowciety Radio Campus Show.

Rendez-vous à minuit pour une heure de mix sur le 93.9FM.

Clint s’inspire de ses figures de prédilection issues de labels tels que Hivern Discs, Permanent Vacation ou Pampa Records. En 2014, il collabore avec le tout jeune collectif Mineral Studio et y pose son empreinte d’artiste-DJ. Il s’associe parallèlement au label Slowciety. Au travers de ses Dj sets dans les clubs parisiens (du Batofar au Rouge Pigalle en passant par le Social Club) et de ses podcasts, Clint fait la jonction entre house et techno et s’amuse de sonorités à la fois mélancoliques et galvanisantes.

Plus d’infos sur Slowciety : Soundcloud / Facebook / Instagram