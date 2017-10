Slowciety Radio Campus Paris Show : Ceparu en premier invité !

Après 6tizen, Orsery & Tom A, membres de Slowciety, il est temps d’accueillir notre premier invité dans le Slowciety Radio Campus Paris Show !

Ce soir nous recevons Ceparu, DJ originaire de Roumanie vivant à Rome, qui nous livrera une heure de mix. Produit sur l’excellent label allemand Resopal Schallware, ainsi que sur Ama Recordings mais aussi sur Brachtune, il nous fait le plaisir d’être le premier invité de notre résidence sur Radio Campus Paris.

Prêts pour une heure de techno roumaine ? Ca se passe ce soir sur le 93.9 à minuit ce lundi 16 octobre !

Plus d’infos sur Ceparu : Soundcloud / Facebook / Instagram

Tune in & keep it slow