Slowciety Radio Campus Paris Show : 6tizen ouvre les festivités

Pour la première édition du Slowciety Radio Campus Show c’est 6tizen qui ouvre les festivités avec une heure de délicieuse deep-house.

Membre fondateur de Slowciety, 6tizen intègre en 2013 le collectif pluridisciplinaire JDID, organisateur d’événements dans des lieux tels que le 6b. La même année il rejoint le collectif Cheapster, avec lequel il se produit dans des lieux atypiques de la capitale tels que le Petit Palais ou le Musée de la Vie Romantique.

Influencé par Hivern Discs, Giegling ou encore Innervisions, il prêche une house mélodieuse et puissante. Ses dj-sets prennent une forme évolutive, naviguant entre différents styles de house, mêlant ancien et nouveau.

Tracklist :

Skinnerbox – Gender (Axel Boman remix)

Chloé – The Dawn

Henrik Schwarz – Not You Also

Rampa – Hall of Violence

Deadbeat – Woah !

Daphni – Tin

Sunrom – Guru

Margo – Moderno (Marc Piñol Acid remix)

Lord of the Isles – Sunrise 89

Tee Mango – Leave You

Agua Re – Holy Dance (Large Sound mix)

Moscoman – Express Way

Slowciety Radio Campus Paris Show : tous les lundis de minuit à une heure sur le 93.9. Tune in & keep it slow