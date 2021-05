Secrets Livrés #9 : Disgrace et l’Afrique du Sud Post-Apartheid

Le Dimanche 18 octobre, on se retrouvait sur les ondes de Radio Campus pour le premier épisode de la deuxième saison de Secrets Livrés. Au programme, le roman de l’écrivain John Maxwell Coetzee, Disgrace. Publié en anglais en 1999, le roman est lauréat du prestigieux prix Booker la même année, valant à son auteur une grande reconnaissance dans le monde littéraire.

Le roman raconte la vie du professeur David Lurie, qui enseigne à l’Université du Cap, en Afrique du Sud, dans une société post-apartheid – encore rongée par le racisme et des années de violence intestine. Pr. Lurie a une aventure (dans une large part non consensuelle) avec une jeune étudiante, et, puni pour ses actes par une commission disciplinaire, dont il méprise le principe même, est forcé de quitter son poste quelque temps. Il part vivre avec sa fille Lucy, sur son exploitation agricole.

Là-bas, David découvre qu’il ne connaît pas bien sa fille, pas bien son propre pays, et qu’il ne se connaît lui-même peut-être pas tout à fait bien non plus.