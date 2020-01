Secrets Livrés #4 : Auprès de Moi Toujours et la Mémoire

Le Dimanche 12 janvier, vous nous retrouviez pour parler du roman de Kazuo Ishiguro, Auprès de Moi Toujours, pour le premier épisode de l’année !

En présence de mon invitée Mathilde Merouani, agrégée d’Anglais de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, nous avons discuté mémoire, narration, et enfance.

*

Si vous allez voir la page Wikipedia du roman d’Ishiguro, vous verrez qu’il y est qualifié de « roman dystopique« . Il y est en effet question d’un univers parallèle dans lequel des enfants sont clonés dans le seul but d’approvisionner le système médical en organes vitaux. A peine arrivés à l’âge adulte, les personnages font leur dernière donation et meurent. Mais dans cette émission, nous essayons de vous convaincre que là n’est pas le cœur du sujet ! Aussi étrange que cela puisse paraître, ce roman qui parle de clones parle en fait avant tout d’humanité.

Je vois d’ici votre mine circonspecte : n’ayez crainte ! Ecoutez ce podcast et laissez-vous convaincre. Et si cela ne fonctionne pas, vous en aurez peut-être appris davantage sur le tournant littéraire britannique de 1980, sur l’art comme reflet de l’âme, sur le genre dystopique, et sur le roman comme façon de dire l’indicible.

On vous parle aussi de l’adaptation filmique de Mark Romanek, sortie en 2010, et vous pourrez entendre la très belle BO, composée par Rachel Portman.

*

Mon invitée, Mathilde Merouani, travaille en ce moment sur Auprès de Moi Toujours et Les Vestiges du Jour, deux romans d’Ishiguro, pour son Mémoire de Master 2 à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Vous pouvez la suivre sur Twitter.

***

