Scène ouverte // Théâtre et confinement – Ep.2 // 27.04.2020

Deuxième émission en direct de notre confinement !

Aujourd’hui, nous nous intéressons toujours à cette période si singulière, mais cette fois-ci, depuis le point de vue des acteurs du spectacle vivant.

En première partie d’émission, nous recevons David Bobée, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen. Il nous explique comment il vit ce confinement, et nous propose sa vision de l’après, des mois à venir pour l’ensemble des artistes.

Puis, place à la discussion ! Nous recevons Héloïse Cholley, élève-comédienne de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques et du Théâtre de Lyon, qui nous parle de son expérience d’étudiante en école supérieure de théâtre, mais également deux des sept signataires de la tribune « Comment sauver la culture ? », paru le 20 Avril 2020 dans Libération : Salomé Yhuel et Zoé Imbert.

Ensemble, nous questionnons la situation incertaine de la culture, mais aussi des étudiants, en études théâtrales ou autres.

Bonne écoute !

___________________

Programmation musicale :

22 – Oklou

Singing in the rain – Gene Kelly

Réalisation et présentation : Thibaut Marion

Chroniqueurs : Adèle Baucher et Matthieu Bousquet

Photo : Salle Richelieu – Comédie Française