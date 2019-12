Scène Ouverte//Théâtre émergent et Festival Impatience//9.12.2019

A l’occasion de la onzième édition du Festival Impatience, Scène Ouverte s’intéresse aujourd’hui à la création émergente ! En effet, en ce mois de décembre, le théâtre émergent est à l’honneur dans plusieurs grandes salles de Paris et de la région parisienne, grâce au Festival Impatience qui réunit, comme chaque année, des écritures contemporaines et de jeunes compagnies professionnelles.

Au fil de cette émission consacrée au théâtre émergent, nous tenterons donc de comprendre ce qu’est un artiste émergent. Nous réfléchirons aussi aux enjeux de la création émergente, à ses spécificités, aux défis qu’elle pose dans le paysage théâtral actuel.

Sont réunis autour de la table, pour parler de ce sujet et vous faire découvrir le théâtre de demain, les metteurs en scène Tommy Milliot et Laurent Bazin, la comédienne Mayya Sanbar, et Julie Sanerot, adjointe à la programmation artistique du Festival Impatience.

Le Festival Impatience continue jusqu’au 18 décembre 2019 au Centquatre-Paris, au Jeune Théâtre National, aux Plateaux Sauvages et au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France.

Retrouvez Mayya Sanbar dans le spectacle La Place de Tamara Al Saadi, qui se jouera le 13 décembre à l’Espace Culturel André Malraux, au Kremlin-Bicètre, puis en tournée en France.

Retrouvez la nouvelle création de Tommy Milliot, Massacre, un texte de Lluïsa Cunillé, à la Comédie-Française du 23 janvier au 8 mars 2020.

Retrouvez le nouveau spectacle de Laurent Bazin, Le Baptême, du 22 au 26 janvier 2020 au Centquatre-Paris.

Programmation musicale :

Joe Bel – « Hit The Roads »

Diamond Platnumz et Fally Ipupa – « Inama »

Interview : Adèle Baucher et Thibaut Marion

Réalisation : Margot Page

Présentation : Swann Blanchet