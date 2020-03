Scène ouverte // Scénograph(i)es // 02.03.2020

Cette semaine, intéressons-nous aux auteurs et autrices de l’espace scénique, les scénographes. James Brandily, Scénographe auprès de metteurs en scène de théâtre comme Sarah Kane, Guillaume Vincent, Arthur Nauzyciel ou Robert Carsen, mais aussi pour des émissions de télévision comme Poulpovision sur Canal+; Auriane Lespagnol, scénographe et assistante de James Brandily ; et Salma Bordes, scénographe et ancienne élève du Théâtre National de Strasbourg sont nos invités du jour et vont nous aider à mettre la lumière sur ce métier de l’ombre.

Cette émission c’est également l’occasion d’accueillir notre nouvelle recrue parmi l’équipe de chroniqueurs de l’émission, c’est Flavie Bitaud ! Elle accompagne notre animateur du jour Thibaut Marion et nous propose de partir dans le monde de la crémation du côté de Belleville avec le spectacle « Ni couronne ni plaque ».

Thibaut nous fait découvrir « Le gros diamant du prince Ludwig » au Palace.

Bonne écoute !