Scène Ouverte // Pour le meilleur et pour Shakespeare // 25.04.2022

Saviez-vous que Shakespeare est né un 26 avril et décédé un 23 du même mois ? Alors chez Scène Ouverte, on est en plein dans l’actu, en ce 25 avril, on vous propose une émission spéciale Shakespeare !

Pour parler de ce célèbre dramaturge et de son œuvre, nous recevons :

– Léa Lopez et Adrien Urso, actuellement dans Comme il vous plaira, au Théâtre de La Pépinière.

– Sarah Gourreau, co-autrice avec Louise Dejour Chobodická de Shakesqueer – La Querelle aux éditions Gorge bleue.

Dans ses Lectures Illimitées, Claire s’intéresse à Peines d’amour perdues de William Shakespeare.

Et enfin dans Rendez-vous au théâtre, Thibaut et Flavie vous donnent leurs coups de cœur du moment, à base de Comédie Française, de Dragon et de Marien Tillet.