Scène Ouverte // Icônes // 24.04.2023

Nouvel épisode de Scène Ouverte !

Claire et Eléonore reçoivent Juliette Navis et Douglas Grauwels pour parler pour parler non pas d’un mais de deux spectacles : J.C. et Céline.

Ensuite, Louis Albertosi nous emmènera du côté de l’Opéra Garnier avec la nouvelle production de Médée de Marc-Antoine Charpentier, qui se joue jusqu’au 11 mai prochain.

Claire est de retour avec un nouvel épisode de Vivantes, Camille Léon Fucien et Gauthier Iung liront un extrait de la pièce Les Heures sèches de Naomi Wallace.

Enfin, nous terminerons par notre traditionnel rendez-vous au théâtre avec une nouvelle chroniqueuse, puisque Jennifer Gaudu viendra nous parler de la dernière création de David Bobée, découverte à la MAC de Créteil.

Bonne écoute et rendez-vous exceptionnellement dans un mois !