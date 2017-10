Sandwich Triangle – Raymond D. Barre // 28.11.2017

Seuls les volatiles les plus majestueux, volant au plus haut, ont pu apercevoir notre cher Raymond D. Barre. Ils l’ont aperçu entre la Lune et Mars, volant autour de la petite planète bleue. Il la regardait avec émotion comme dans la pub Werther’s Original, les lunettes vissées sur son nez, une écharpe au vent et un casque d’aviateur en cuir pour cacher sa banane rétro futuriste. Raymond est parfois crooneur, souvent acid, mais jamais avare de blagues en tout genre pour faire rire les grands comme les petits. Il traverse la vie tel l’éphèbe qui n’aura jamais besoin de se doucher ou de passer par le supermarché. C’est un super héros simple, toujours prêt à rendre service lorsqu’il s’agit de dépanner un bon copain ou laisser sa place à une attachante grand-mère sentant l’eau de Cologne bon marché dans le bus. Je vous parle de lui, comme si tout à chacun, nous sentions sa main se poser sur notre épaule et avec un ton bienveillant il nous disait : « souhaiterais-tu m’accompagner dans mon aéroplane ? » et nous pauvres terriens nous répondrions : « vous ne me tutoyez pas monsieur à la banane cosmonaute et j’ai pas de clope à dépan’, ok ?!». Ainsi, avec un sourire simple, sans aucune forme d’animosité, il repartirait comme le Père Noël, vers son humble mission, celle de nous faire rêver et danser qu’il soit Raymond ou appelé par le sobriquet : Fourmi.

Il est à suivre de très près puisqu’il est l’un des trois instigateurs de votre radio crochet favorite du samedi soir, mais aussi puisqu’il sera en live le 2 novembre au Batofar pour la soirée Acid Beats et le 25 novembre à la Station. Enfin il gravera dans le plastique des perles de nuits pour Serendip et des perles de jours pour le club de sport DEMORD Enregistrement. Une K7 est à attendre pour Da Heard It Records sous le vigicode de Fourmi. Vous savez maintenant tout, il ne vous reste plus qu’à profiter de ces deux heures.

Avec toute notre chaleur, les amis de la tranche bien coupée.