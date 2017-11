Sandwich Triangle – Dj Love Pills // 02.12.2017

Ce samedi 2 décembre de l’an 2017 nous recevons dans le Sandwich Triangle un ovni à l’apparence humaine se présentant par la prose qui suit :

« Après avoir été élevé dans un monastère rocailleux où les vents glacés transformaient les espoirs juvéniles en conscience de la souffrance permanente, Raul a décidé de se plonger dans la décadence la plus totale, sorte de thérapie cathartique où la scène séquestrait ses spectres. Des oremus de son passé, il en a fait des sinusoïdes musicales qu’il distille aujourd’hui à tire-larigot, à Bruxelles et à bras cadabra. »

Raul aka Dj Love Pills balance des brûlots qui chamboulent plusieurs décennies d’urgence et de décaDANCE. Crasy Mwandishi quant à lui cherche l’« outer space is the space » de Sun Ra. Tel un shaman aux auréoles funk et spirituellement psychédélique, les Pills devient des Yellow Sunshine dans l’astronef du chef d’orchestre. Dj Love Pills est aussi Singularity A.I ou encore la moitié des flamboyants Acid Mercenaires dans lesquels il exhorte les démons des machines et l’inextricable folie humaine. Plus de 10 ans à cramer les booths de Bruxelles ou des free parties c’est un char d’assaut bruxellois qui passera son week-end sur Paris. Ca commence vendredi pour la soirée de Teenage Menopause à la Station et ce samedi sur votre radio crochet favori.