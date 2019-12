Sandwich Triangle – Albane Chaar // 07.12.2019

TRACKLIST :

Yasuaki Shimizu – Seiko 2

Kate Tempest – Thirsty

The Dave Brubeck Quartet – Koto Song

Marcel Khalifa – Coffee Trees

Omar Khorshid – Solenzara

Brigitte Fontaine, Areski Belkacem – Le ciel est doux

Gene Sikora – A Song for Mary

Nara Leão – Maria Moita

Hailu Mergia, Dahlak Band – Anchin Kfu Ayinkash

Kamuran Akkor – Ikimiz Bir Fidaniz

Mamman Sani – Ya Bismillah

Bremer/McCoy – Drømmer

Slimane Azem – Algérie mon beau pays

Nada – Ma che freddo fa

Getatchew Mekurya – Almaz yeharerwa

Martin Glass – Okinawa Fantasia

Renato Carosone – Maruzella

Sattar – Seideh Del

Momo Wandel Soumah – Afro Blue

Fantahun Shewankochew – Fikre Endeneh

Abyssinia Infinite – Gole

Beak> – Sex Music

Sufyvn – Ascension

Donato Dozzy – 12H.7

Andy Stott – Ballroom

Yung acid – lsrl

Europa – You’re next to me

Aphex Twin – Analogue Bubblebath

Vernal Equinox – Sunrise

AWB – Lackadaisical

Mary Lattimore – The warm Shoulder