Safe Travel #37 – Bluntsman & Pohy Selection // 02.06.20

Sélection musicale (Artiste : Titre du Morceau // Label) :

Babe Roots ft. Danny Cxson : World Struggle // System Music

AMJ Collective : Walking A River // Astar Artes Records

Gaudi & Mad Professor Cinematic Dub // forthcoming Submission Records (LP 100 Years Of Theremin)

Alpha Steppa & Pupa Jim : Dear Friend // Steppas Records (LP Raise The Ark)

Ist3p : Horns Up // bandcamp release (Dub Business EP)

Alpha & Omega ft. Joseph Lalibela : Steppin In The Fyah // Steppas Records (LP Shadrach Meshach And Abednego)

Maïs & Sin ft. Tribuman : Rat Race (Trumpet Version) // Antipod Records (Rat Race EP)

Alpha Steppa ft. Tenor Youthman : Break All The Walls & Build Bridges // Steppas Records (LP Raise The Ark)

Lion Warriah & Bassliner ft. Marina P : Destiny // 4Weed Records (City Lights EP)

O.B.F ft. Sr Wilson : Party Ram // Dubquake Rcords (LP Signz)

Small Town Dubz : Warrior Flute // Dub Communication (Soundman A Play EP)

Tubby Isiah : Tellaman // Moonshine Recordings

Coki & Trixx : Heigts // Don’t Get It Twisted (Heights EP)

ALXZNDR : Johari Bazaar // Scrub A Dub (Golden Gate EP)

Chad Dubz : Conquer Dem // New Moon Recordings (Original Dubplate EP)

Nasty J : Shits n Noises // forthcoming Noizion Recordz (Aurora EP)

Ishan Sound ft. Dread MC & Rider Shafique : We A Talk (Remix) // Deep Medi Muzik

ALXNDR : Golden Gate // Scrub A Dub (Golden Gate EP)

Murder He Wrote : Mono // Roska Kicks & Snares

Matt Jam Lamont ft. Echelon & Aki : Every Step // Undagrnd Freqz

Le Duke : We Want To Dance // Bingo Bass

DJ Zinc & Alicai Harley : Bubble (Club Mix) // Bingo Bass

Jay Robinson : Aeber’s Reckoning // Night Bass

Kid Bass & Britz : That Hustle // Futuretrxx

Majora & Lamento : Valbandon (Lamento Remix) // Roska Kicks & Snares

Murder He Wrote : Lights Up // Roska Kicks & Snares

DJ Champion : Expensive // Roska Kicks & Snares

Qlank : Alien // Night Bass

Shy FX ft. Stamina & Lily Allen : Roll The Dice (The Sauce Remix) // Cult.ure

Teej & Manual : Keepin’ It Real // Helix

Circuits : Wingwalker // Critical

Dope Skillz : Kick N Chop // Bingo Bass

DJ Brockie & Ed Solo : Represent (2020 Remix) // Undiluted

Bladerunner : Rollers Movement // V Recordings

Exile & Mark XTC : Obsession // Chronic Records

Halogenix : Dragonforce // Critical Music

L-Side & Sl8r : Look At U // Chronic Records

Calibre : Pillow Dub // Signature Records

Safe Travel radio show – Bass Music & Sound System Culture – Émission en directe tous les premiers mardis du mois de 22h30 à 00h animée par DJ Bluntsman et DJ Pohy.