Rien A Voir Avec Du Jazz // 20.02.23

Aujourd’hui on s’intéresse aux connections qui existent entre le prog anglais des seventies et le jazz. Le récent duo entre Fred Frith et Susanna Santos Silva d’une part et d’autre part l’enregistrement inédit du trio Dean, Miller, Pyles nous plongent dans ces relations entre le jazz et l’école de Canterbury ou de celle de Cambridge. Nous allons en profiter pour nous attarder un moment sur l’excellent mais presque oublié pianiste Steve Miller.

Dans un tout autre genre on découvre le saxophoniste allemand Ekkehard Jost lui aussi victime de la mémoire courte et sélective du jazz.

la playlist :

Griot Galaxy – After Death

de l’album « Opus Crampus » – sound aspect records sas cd 004

Masters Of Turbosilence -Lamento Aus Der Lahn

de l’album « WinterReise » – fish music fm 017

Sommer Jost Duo – One-Two-Tre

de l’album « Die Dunkle Wolke » – fish music fm 001 lp

Jean Pierre Drouet, Fred Frith, Louis Sclavis – Deuxième Mouvement

de l’album « Contretemps Etc… » – in situ is 244

Dave Douglas – Eridanus

de l’album « Metamorphosis » – greenleaf music gre cd 1061

Fred Frith & Susana Santos Silva – Laying Demons To Rest

de l’album « Laying Demons To Rest » -rogueart cd 0125

Hugh Hopper & Chris Cutler – full flight

de l’album « Was A Friend » – gonzo multimedia hst 261 cd

Elton Dean, Steve Miller, Pip Pyle – Pilgrim’s Hope

de l’album « Home Brewed » – British progressive jazz bpj016stc

Lol Coxhill & Steve Miller – Chocolate Field

de l’album « Coxhill Miller/Miller Coxhill » Caroline records c 1503 – de l’album « Miller-Coxhill/Coxhill-Miller, The story so far… Oh really » – cuneiform records rune 253/254

Steve Miller Trio Meets Lol Coxhill – A Largeish Quart

de l’album « Miller’s Tale » – matchless recordings mr 9

Soft Heap – Sleeping House

de l’album « al dente » – reel recordings rr 008

programmation musicale, animation et réalisation: Olivier Delaporte

assisté par Alexandre