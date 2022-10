Rien A Voir Avec Du Jazz // 17.10.22

A l’occasion de la réédition d’un étonnant album proposant une fusion entre jazz et musique norvégienne, on s’intéresse à certaines rencontres inhabituelles. Si le jazz va souvent au devant des musiques latines, africaines ou même indiennes, le dialogue avec les traditions européennes est plus rare. Nous en écouterons trois exemples.

La publication en lp d’un des premiers enregistrements du saxophoniste québécois Yves Charuest est aussi un prétexte à une excursion en terre jazzistique canadienne. Un ovni du free européen, le Bergisch-Brandenburgisches Quartett des années 80 fait aussi l’actualité avec la sortie d’un concert inédit donné à Moers en 1982.

Programmation musicale

Burton Greene Quartet – Cokertme

de l’album « One World Music – timeless records cdsol 47430

Henry Lowther’s Quarternity – Third World Song

de l’album « Never Never Land » – jazz in Britain jib-36-s cd

Mike Westbrook Orchestra featuring John Surman – pastorale

de l’album « Citadel / Room 315 » – rca novus cd nd 74987

John Taylor Sextet – Room For Improvement

de l’album « fragments » – jazz in Britain jib-32-s-dl

Østerdalsmusikk – Bukkehornlåt Etter Ole Eggen

de l’album « Østerdalsmusikk » – Norske Albumklassikere NACD 088

Paroni Paakkunainen, NUNNU BIG BAND, Karelia Group – Joikujuttu

de l’album « Nunnu » – blue master special spel 301

Ken Hyder’s Talisker – Diddlin’ For The Bairns & Lament For Dairmid

de l’album « dreaming of glenisla » – reel recordings rr 004

Yves Charuest, Michel Ratté, Peter Kowald – Abacaba

de l’album « Montréal 1985 » – tour de bras tdb 004 HIST

BCH+C – LIVE- Taking A Shot Pt 2

de l’album « live: taking a chance » – small scale music ssm 006

McPHee, Caloia, Stewart – Taking Apart

de l’album « permutation » – art stew records asr 007

Le Quatuor De Jazz Libre Du Québec – Une minute de silence

de l’album « 1973 » – Tenzier tnzr 051

Bergisch-Brandenburgisches Quartett – Part 1

de l’album « Live 82 » – black truffle BT095

Olivier Delaporte