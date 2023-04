Rien A Voir Avec Du Jazz // 17.04.23

Nous avions déjà prévu de rendre hommage au saxophoniste et clarinettiste anglais Tony Coe mais quelques heures avant d’entrer en studio nous avons appris le décès du pianiste et vibraphoniste Karl Berger, ainsi il nous a semblé indispensable de lui laisser une place de choix avant un focus plus appuyé sur sa musique dans le prochain numéro. Fidèle à note goût pour les musiciens oubliés nous nous attardons sur John Fischer pianiste belge qui a fait presque toute sa carrière à New York durant la glorieuse période « loft jazz ». Une autre information nous est aussi parvenue quelques jours avant cette émission: la future sortie d’un double cd d’un concert inédit du saxophoniste américain Marion Brown, c’est sûr ce cd ne va pas nous accompagner seulement pour une émission. Nous n’oublions pas le californien Vinny Golia et l’anglais John Butcher qui font aussi l’actualité. Enfin si vous pensiez que la Turquie n’avait pas été touchée par le jazz, nous allons vous contredire.

La playlist

another INTERface – Foggy

de l’album « live at the Bim » – Reentry records cd 017

INTERface – Foxtrot

de l’album « glimpses » – Reentry records re-003

Marion Brown Quartet – nocturne

de l’album « Mary Ann Live At Bremen » – moosicus records m1221 CD

Konstrukt feat Alexander Hawkins- Alan Wilkinson & Daniel Spicer – Part II

de l’album « live at café oto again, release show 2017 unreleased » – Umut Çağlar self released digital

İsmet Sıral – Zeneybim

de l’album « Creative music studio archives séries vol 2 » – Planet arts p.a 301547

Hüseyin Ertunç – The Creator Spaces

de l’album « mûsikî » – – barn re-leasing

Karl Berger & Ed Blackwell – just play

de l’album « just play » – emanem 4037

Viny Golia, Max Johnson, Weasel Walter – Cellular Angst

de l’album « no refunds – unbroken sound 03

Derek Bailey & Tony Coe – Burgundy

de l’album « time » – honest joncs records hjrlp 208

John Butcher, Thomas Lehn, Gino Robair – halouen

de l’album « chaped & chased » – ni vu ni connu nvnc-lp 026

John Russell, Maggie Nicols, Jon Rose – Side 2 21/12/1980-

de l’album « the other room » – fringe benefit records fbr29

programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Jonathan et Jeff