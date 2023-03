Rien A Voir Avec Du Jazz 06.03.23

Le coffret évènement consacré à Bengt Frippe Nordström est enfin sorti mais il est déjà pratiquement épuisé. Il faut dire qu’après avoir découvert une légende à savoir Albert Ayler, Nordström est devenu lui-même une légende et ses premiers disques sont introuvables. Ce coffret est donc essentiel et on s’y intéresse. Nous nous arrêtons aussi sur la dernière réédition du label Souffle Continu Records, un fantastique trio de Siegfried Kessler. Le label anglais homeboy music vient de renaitre et nous propose d’aller à la découverte d’un trompettiste qui joua régulièrement dans l’Arkestra de Sun Ra, un certain Cris Capers.

La playlist

The New York Clarinet Society – CoCo

de l’album « Coco » – fundacja sluchaj! fsr 20/2022

Uni Trio – Laserbeam Blues

inédit extrait d’une session d’enregistrement au Vanguard studio à New York le 25 Janvier 1968 ou au RCA studio.

Jeanne Lee, Gunter Hampel, Perry Robinson – 26871-02ny

de l’album « Spirits » – Birth Records 007

Perception – Chott Djerid

de l’album « Mestari » – Souffle Continu Records ffl 053

Siegfried Kessler, Gus Nemeth, Stu Martin – Bach-hcab

de l’album « Solaire » – Souffle Continu Records ffl 078

Chris Capers & Joe Rigby – Impressions

de l’album « Impressions « – Homeboy music homeboy b 3

Joe Rigby – India

de l’album « Praise » – Homeboy music

Lokomotiv Konkret – Bön

de l’album « Lokomotiv Konkret « – urspår urs 4

Dror Feiler – Short 1

de l’album « vinyl box « – Ni vu ni connu nvnc lp 032/036

Bengt -Frippe- Nordström with The Ornette Coleman Quintet – When Will The Blues Leave

de l’album « vinyl box « – Ni vu ni connu nvnc lp 032/036

Bengt -Frippe- Nordström – Bird Notes and Folk Tunes

de l’album « vinyl box « – Ni vu ni connu nvnc lp 032/036

Bengt Nordström, Sven Ake Johansson, Alexander V. Schlippenbach – Kavaj

de l’album « Stockholm connection » – Umlaut records um cd 20 21 22

Sten Sandell & Paal Nilssen-Love – Kauri

de l’album « Jacana » – Rune grammofon rcd 2159

programmation musicale, animation et réalisation Olivier Delaporte

assisté par Alexandre.