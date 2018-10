Requiem Pour Un Twister: Un été Indien // 14.10.18

Pour cette 37e émission à 22 heures dimanche 14 octobre, Requiem Pour un Twister décline le groove dans une infinité de nuances.

De disco il sera question, avec notamment le magnifique classique underground d’Aquarian Dream You’re a Star mais aussi l’incroyable You Bet Your Love d’Herbie Hancock qui sonne comme du Daft Punk avant l’heure ! La soul, dans sa déclinaison la plus élégante aura aussi les honneurs de l’émission: la production incroyablement soyeuse de Maurice White et Charles Steppney écrin à la voix fabuleuse de Deniece Williams ou le groupe instrumental MFSB produit par l’émérite Dexter Wansel… La blue eyed soul fera aussi des jolies apparitions grâce à Hall & Oates et dans un registre plus synth-pop Pet Shop Boys. Central Line et Freeez représenteront quant à eux le Brit Funk un courant qui influença notamment le Broken Beat une vingtaine d’année plus tard. Avec tout cela nous découvrirons aussi deux nouveautés: des extraits des albums de Natalie Prass et Stimulator Jones. Un programme qui nous l’espérons vous donnera envie de danser et prendre avec philosophie l’arrivée éminente du lundi !