Requiem Pour Un Twister: Tequila // 03.03.19

Dimanche 3 mars à 22h nouvelle émission Requiem Pour Un Twister. Nous allons explorer pendant une heure le trait d’union entre musique psychédélique, rock et funk.

Des disques novelty

Resonance est un projet initié par Mat Camison et Pierre Bachelet, en 1973 le duo obtient un certain succès avec le morceau instrumental funk Ok Chicago grand classique des brocantes que tous les amateurs connaissent bien ! Si l’album est beaucoup plus difficile à trouver il mérite également le détour, de même que certains autres singles du projet (Moto Rock est un très bon titre glam par exemple). The Electric Indian est un autre projet de studio qui obtient un certain succès avec Keem-O-Sabe en 1969, un morceau avec des influences indiennes. Le groupe tentera de retrouver un succès similaire sans y parvenir, à cet effet ils appliqueront un traitement de choc au classique Land of 1000 Dances de Chris Kenner mais popularisé par des gens comme Wilson Pickett ou Cannibal & the Headhunters. Cela ne s’entend pas forcément mais le projet était enregistré à Philadelphie et fait donc jouer des musiciens clefs de MFSB (Vince Montana Jr par exemple) ou des futures figures de la pop mainstream des années 80 (Daryl Hall). Autre projet de studio: Osiris. Sous ce nom un unique single comportant une excellente face B (Wall Street ). Le mystère de la divinité égyptienne s’évapore quelque peu à la lecture des crédits, un certain Michael Kunze y est mentionné, auteur de BO mais aussi de « coups » dans les 70s comme Silver Convention.

La Sono Mondiale

Renouons avec nos marottes de découvrir des groupes de pays pour le moins inattendus. Smash est une formation espagnole de rock des 70s, culte là bas, célébrée pour son mélange de flamenco et de rock énergique influencé par Hendrix. Bergendy est une formation hongroise des 70s et nous découvrirons une de leurs compositions évoquant des groupes américains comme Chicago ou Blood Sweat & Tears. Nous sommes ravi également de passer à nouveau un titre de Manu Dibango l’un des musiciens africains (Cameroun pour être précis) les plus connus des années soixante-dix avec Fela Kuti par exemple. Même s’ils sont américains Ice ont une histoire particulière avec la France: les musiciens venus s’installer en France accompagne notamment Nino Ferrer dans les 70s (comme l’avait d’ailleurs fait précédemment Manu Dibango) et sortent ici de nombreux albums sous différents noms (Ice donc mais aussi Lafayette Afro Rock Band, Les Atlantes et précédemment Bobby Boyd Congress).

Un peu de rock

Il sera aussi question d’électricité dans cette émission. Nous découvrirons une excellente face B du groupe anglais The Tremoloes plutôt connus pour leurs chansons pop. Les Français de Papoose offriront avec Petit Pois un instrumental assez énergique et intéressant. Le pionnier Bo Diddley nous démontrera qu’il en avait encore pas mal sous la semelle dans les années 70 avec un morceau majoritairement instrumental bien énervé !