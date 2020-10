Requiem Pour Un Twister : Rêves // 18.10.20

Dimanche 18 octobre à 22h, première émission Requiem pour un twister de la saison 20/21, entre seventies et nouveautés !

Radio AM

La récente vidéo de Ricky Desktop sur Tiktok a remis en lumière le classique de Fleetwood Mac Rumours et en particulier la magnifique Dreams. Un album dont le statut de classique ne cesse de progresser avec les années comme en témoigne le récent top albums du magazine US Rolling Stone. L’occasion pour nous de remettre cette super chanson et d’ouvrir dessus. Dans la foulée nous explorerons la face groovy du rock seventies à travers Jackson Browne (Doctor my eyes), le groupe australien Little River Band (Curiosity) ou encore le Britannique Robert Palmer (You Overwhelm me, enregistré dans les studios Sigmas , haut lieu de la Philly Soul !).

Des Nouveautés

Qui dit rentrée, dit nouveautés, même si forcément l’année 2020 a été (et continue) d’être compliquée… Voici néanmoins un petit best of de sorties récentes, dans la lignée du son seventies de Steely Dan ou Fleetwood Mac. Nous irons à la rencontre du duo installé à Londres Young Gun Silver Fox avec un extrait de leur dernier albums Canyons intitulé Long Distance Love Affair. Nous ferons aussi un tour du coté de la France avec un morceau (Banger) du dernier EP de La Récré projet d’Emile Sornin et Cédric Laban, membres de Forever Pavot. Tout frais, tout chaud également, le premier maxi des Anglais de STR4TA publié par Brownswood Records (label de Gilles Peterson), un hommage enthousiaste à la Brit Funk de Freeez ou Atmosfear !