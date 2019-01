Requiem Pour Un Twister : les rêves sans fin // 06.01.19

40e émission de Requiem Pour Un Twister sur Radio Campus Paris , la radio la plus chouette de Paris. Ce dimanche 6 janvier 2019 à 22h.

Dreams Never End disait assez ironiquement New Order non sans une pointe d’espoir… Après le décès de Ian Curtis, Joy Division se mue ainsi en cette formation passionnante que nous avons déjà passé à plusieurs reprises (deux morceaux de leur classique Power, Corruption & Lies pour être exact). Nous les découvrirons dans cette émission pendant leur période de transition entre le post-punk sans issue des débuts et la découverte de la dance music.

Manchester sera à bien des égards un des filigranes de cette émission avec The Smiths mais aussi les moins connu James qui ont fait un passage éclair sur le label culte mancunien Factory avant de connaître une carrière plus réussie commercialement ailleurs. D’autres locataires du label de Tony Wilson viendront nous faire coucou: les écossais de The Wake.

Autre groupe souvent comparé à Joy Division: The Sound . Non sans une certaine évidence tant les trajectoires des groupes ont quelque chose en commun. Eux aussi connaitront un funeste sort quand leur chanteur, Adrian Borland, se suicidera à la fin des années 90. Nous aurons ainsi l’occasion de découvrir un de leurs plus beaux morceaux, le fantastique Winning qui ouvre From The Lion’s Mouth, leur second album et peut-être leur grand classique, un pont entre la noirceur de la formation de Ian Curtis et un sens de l’emphase que ne renierait pas U2.

Cette réunion ne sera pas pour autant le rendez vous des anciens combattants échangeant leurs souvenirs sur le bon vieux temps et à quel point les jeunes ne comprennent rien à la musique. NON, il y aura aussi plein de disques récents (2017, 2018 et des inédits !) de super groupes français que nous adorons: Tôle Froide, Stratocastors, EggS, La Houle ou encore Entracte Twist dont nous vous recommandons chaudement le premier album ! Achetez des nouveautés <3