RÉPÉTER TEL QUEL #2 – L’INFLUENCE DE LA PRESSE SUR L’OPINION PUBLIQUE ET LA CIRCULATION DES IDÉES

Ce deuxième épisode du 26 novembre était consacré à une thématique au centre de l’actualité et des débats médiatiques :

« L’influence de la presse sur l’opinion publique et la circulation des idées ».

Comment discerner un vrai contenu d’un faux contenu ? Pourquoi parlons-nous de la presse et des médias, comme un « quatrième pouvoir » ? Quel est l’impact du modèle californien sur la manière d’informer ? L’information est-elle devenue un produit plutôt qu’un service ? Comment éviter un « conformisme de masse » ? Dans quelles mesures, la presse et les médias indépendants, peuvent-ils être le nouveau visage de l’information ?

Autant de questions ont été abordées dans cet épisode de Répéter Tel Quel. À cette occasion, nous avons eu le plaisir de recevoir Talía Olvera Martínez, Doctorante au sein du GRIPIC, le laboratoire de recherche en sciences de l’information et de la communication du CELSA. Elle est également à l’origine de recherches autour de la thématique : « Indépendance de la presse et innovation, les nouveaux visages de l’entrepreunariat en journalisme ». Elle revient sur la liberté d’expression et l’entrepreunariat dans la presse, en y dégageant leurs problématiques et leurs nouveaux enjeux.

À la différence de l’épisode précédent, Répéter Tel Quel a souhaité créer une Revue de presse, afin de traiter l’actualité sous plusieurs traits, pour mettre en évidence notre sujet du jour.

Enfin, le moment du débat a permis de mettre en relation les théories de la presse et des médias, par l’intermédiaire de plusieurs citations et oeuvres littéraires anciennes et récentes, liées aux enjeux de l’influence de l’information sur l’opinion publique et la circulation des idées : Honoré de Balzac, Paul Nizan, Pierre Bourdieu, Charles Zarka, Jonathan Curiel, Mathieu Deslandes.

Si ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit.

Présentation : Ilona Priem

Revue de Presse : Anaïs Carbonel

Débat : Anaïs Carbonel et Ilona Priem

Réalisation: Ilona Priem

Musique: Snowden – Craig Armstrong