Remue-mémoires : contexte des années 1968 // 30.11.17

Cette deuxième émission de la Cité des mémoires étudiantes est consacrée au contexte intellectuel, culturel et politique des années 1968. Nous y évoquons les différents courants de pensée de l’époque, du marxisme -et de ces approches critiques- au structuralisme, voire au situationnisme, ainsi que l’importance du cinéma et du théâtre.

Nous proposons de découvrir un extrait d’un discours de Jean-Paul Sartre sur la place des intellectuels dans la société, ainsi que des extraits de témoignages oraux recueillis par l’équipe de la Cité : ceux de Jean-François Boulanger, Jean-Jacques Hocquard.

Musique : La Chinoise – Mao Mao

The Beatles – Revolution

Présentation et réalisation : Ioanna Kasapi et Jean-Philippe Legois