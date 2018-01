La Relève : Voxe.org Charles Deffrennes// 18 12 2017

La fin de 2017 avance à grand pas. Et cette année a été politique avec sa succession d’élections présidentielles et législatives. Cette fois encore, les jeunes n’ont pas été parmi les champions du vote. Face à ce constat, il y a ceux qui analysent ou déplorent et ceux qui agissent.

L’association Voxe.org et de celle là. Elle multiplie les initiatives en France et dans toute l’Europe pour mobiliser les jeunes et leur donner sinon l’envie, du moins les clés pour voter. Elle a notamment créé un comparateur de programme.

Pour cela, nous avons reçu Charles Deffrennes, un des animateurs de cette association qui n’a pas volé son adjectif de « citoyenne ».

(Crédit photo : D’après EBG)

Pendant l’émission vous avez écouté

Le discours d’Emmanuel Macron le soir de son élection au Louvre à Paris