La Relève : Cuba Underground // 29 01 2017

Vous en avez marre de cet hiver qui n’en finit pas avec le ciel gris et la pluie qui tombe ? Pas de panique, la Relève est là et vous emmène à Cuba, à la rencontre de la jeunesse qui est le futur de l’île.

Pour cela, nous avons invité la talentueuse réalisatrice de documentaires, Juliette Touin. En dix fois sept minutes, elle dresse un portrait de la jeunesse qui bouge et qui invente à Cuba, entre skate, tuning, tatouage ou twerk. La série de documentaires est disponible sur la plate-forme Arte creative. (l’intégrale de la série est disponible en cliquant ICI)

De quoi voir Cuba avec un oeil neuf, entre envie d’ailleurs et héritage. Vous découvrirez ainsi, que dans les clubs LGBT de La Havane, on chante du Mireille Mathieu. Ou que les voitures Lada sont les meilleures pour le rodéo urbain.

L’extrait musical de début d’émission : le Cuba traditionnel avec Campay Segundo

Et la chanson diffusée pendant l’émission : William Sheller Le nouveau monde (et ça date de 1987 et ça a l’air d’avoir été enregistré hier