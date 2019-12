Récréation sonore: La nuit#3, Noël //22/12/2019

Pou r la dernière séance du cycle sur la Nuit, Récréation sonore propose un numéro spécial de Sproposito, la rubrique mensuelle de Muriel KS et, comme chaque mois, le travail d’un élève du Studio d’électroacoustique du Laboratoire de Pantin, « To die a litte more « de Moro-Ninja.

Sproposito de fête

Un sproposito, c’est un propos hors de propos .

Ici, c’est une composition sonore et musicale hétéroclite, joyeuse et dépressive comme une nuit de Noël. Il y est question de patron, de ripatons, de cornichon et de paturons, et de bien d’autres sources de stupéfaction, de consternation ou de satisfaction.

Les musiques

Vous pourrez (ou pas) reconnaître, par ordre d’arrivée en scène : Perry Como dans « It’s beginning to look like Christmas » , All I want for Christmas is you chanté par les joueurs de rugby de l’AS Clermont, Renaud dans « Petit Papa Noël », Karen Cheryl dans « J’ai rencontré le Père Noël », Franck Sinatra dans Let it snow, Ray Charles puis Elvis Presley dans « Holy Night » puis « I’ll be home for tonight », Etyl dans « j’aime pas Noël », Is That You Santa Claus de Louis Amstrong, Gingle Bells de Bobby Helms et Brenda Lee dans « Rock around Christmas tree », Christmas song de Nat King Cole.

Vous entendrez également des extraits de :

« Noël FM » de Charlène Nouyoux – Arte Radio

« Les traditions de Noël » de Docseven,

Films « La bûche » de Danièle Thomson avec la voix de Claude Rich,

« Joyeux Noël » de Christian Carion,

« 3615 Père Noël »

et évidemment de « Le père Noël est une ordure » de Jean-Marie Poiré.

Les contes



Le Conte de Noël d’Alphonse Allais, quasiment décroissant, est lu et scénarisé par Fred Darevil, vous pouvez le trouver sur http://www.lectures.darevil.com et en CD.

Le conte quasiment antispéciste que je lis, avec Julien Sarti dans le rôle du boeuf, est « L’âne et le boeuf de la crèche » de Jules Supervielle aux Editions Gallimard.

« Le bœuf approuva par un silence d’une qualité exceptionnelle. Il savait donner à son mutisme un rythme, des nuances, une ponctuation. Par les jours froids, on pouvait aisément suivre les mouvements de sa pensée à la longueur de la colonne de vapeur qui s’échappait de ses naseaux. Et se rendre compte de bien des choses. «

Musiques de Hicham Chahibi: Forest, We three kings, Angelo, All is fine .

Musique électronique expérimentale

Ce mois-ci, sur le thème de la nuit, voici « To die a little more – 1er mouvement »,

de Moro-Ninja.

Premier mouvement d’une série consacrée aux états de déréalisation provoqués par certains cas d’insomnie chronique. Moro-Ninja propose une narration entremêlant sons enregistrés et sons de synthèse dans un univers où les limites entre psyché, monde et corporéité sont abolies.

Dimanche 5 janvier 2020 , Abi McNeil vous proposera la première Récréation sonore du cycle « Ce qui se cache sous », avec « Maman est gouine » une pièce de Déborah Fabré.

Cette émission est produite et présentée par Muriel KS, avec la complicité de François Bordonneau. Grand merci à Julien Sarti, Fred Darevil et au conservatoire Pantin .

Réécouter ici sur Spotify et tous les applis podcasts.