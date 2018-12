Récréation Sonore // 16-12-2018 : Noël !

Ce dimanche dans Récréation Sonore, c’est l’émission produite par les membres de l’équipe. Le 16 décembre, on parle de Noël, Noël à la maison mais aussi, actualité oblige, Noël dans la rue, où le rouge a des reflets jaunes.

« Essai radiophonique »

Comment faire un documentaire sonore sur Noël quand le mois de décembre est enflammé par la colère sociale ? Je voulais faire un reportage sur le Père Noël, aller dans les grands magasins, interviewer les gens qui sont payés pour jouer ce rôle, enregistrer un enfant qui y croit, un enfant qui n’y croit plus… mais le mouvement des « gilets jaunes » a éclaté et les bonnets de Père Noël je les ai vus sur la tête des manifestants, et les sapins dans les barricades. Que faire dans mon documentaire quand les violences dans la rue forcent les grands magasins à fermer leurs rideaux ? Un documentaire peut-il ne pas être « d’actualité » ? Dois-je garder le cap ou pointer mon micro sur la rue ?

Par Fanny Dujardin

« Petit clip sonore de circonstance »

On déambule dans l’univers de Noël au gré de sons divers et variés, de films surtout, sur le thème de la famille.

Par Elsa Fiévez

« Quand il descend du ciel : le Père Noël »

« … les Chants »

« … le Mensonge »

« … les Déceptions de Noël »

Voici les quatre épisodes de la mini-série « Quand il descend du ciel ». Marcela López Romero et Sonia Leyglene ont fait parler de Noël à des enfants et des adultes, en leur posant les mêmes questions… Avec, les enfants Alix, Evans, Natasha, Josephine et Bérénice, les ados Luana, Martin et Colline et les adultes Claire-Sophie, Thiago, Angela et Catherine.

« Le calendrier de l’Avent »

De petites cases que l’on découvre et qui cachent des chocolats, avec des petits jouets ; avec du maquillage, des bières ou des sextoys… depuis quelques années, le calendrier de l’Avent est à la mode, si bien qu’on y trouve tout et n’importe quoi.

Avec quelques sons et une voix de synthèse, voici un retro-planning de Noël, dont la suite, le « calendrier de l’après », sera disponible dans notre émission de janvier.

Par François Bordonneau

Et comme chaque mois, nos rubriques

Bonjour l’ambiance : « Bienvenue en Inde ! »

Sur les routes urbaines saturées des villes de New Delhi et Mumbai pour partir à la découverte du caractère sonore intense de la circulation indienne. Prenez place à bord du traditionnel « tuktuk » indien pour vous plonger dans l’environnement sonore quotidien d’un indien en tentant de comprendre son rapport au son et l’usage intensif du klaxon. Petite entrevue locale avec la participation de Mony Khubchand, acteur important du mouvement No Horn de New Delhi et de Christine Guillebaud, chercheur au CNRS et au centre de recherche en Ethnomusicologie (CREM), LESC/Université Paris Nanterre.

Par Joachim Poutaraud

Un texte, une voix, des sons : « Napoléon le Petit » de Victor Hugo.

Victor Hugo, réfugié à Bruxelles suite au coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851, écume sa rage dans le pamphlet « Napoléon le Petit ».

Introduit clandestinement en France, l’ouvrage vaudra à Hugo d’être expulsé de Belgique.

Toute ressemblance avec des faits existants n’est pas du tout fortuite. Par Aurore Juvenelle. Guitare : Clément Husson, de la Compagnie Jolie Môme

Cabinet de curiosités sonores : « Le Passage des rennes »

45 » de pur son nature : les rennes de la tribu des Dukha paissant sous la neige dans la région de Khövsgöl en Mongolie.

Par Abi Mc Neil

« Samedi 8 décembre, avenue des Champs-Elysées »

A quinze jours de Noël, c’est tout autre chose que du shopping que l’on fait sur la « Plus belle avenue du monde ».

Tenue : gilet jaune. Ambiance garantie. Un enregistrement livré brut et sans filtre.

Par Aurore Juvenelle.

Pochette surprise : « Antilles Méchant Bateau »

Il y a comme un air de fête sur cette plage des Antilles, la nuit, mais les illusions sont trompeuses. Il s’agit d’une longue complainte. Un Noël d’Outre-Mer en quelque sorte…

Par Sébastien Lecordier et Erwan Le Mao, de notre partenaire La Fabrique Documentaire

Cette émission a été réalisée par François Bordonneau et présentée par Abi Mc Neil, Elsa Fievez, Marie Blanc et François Bordonneau.