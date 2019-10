Un canapé rouge vif, un micro, une sono… Ema Drouin s’invite dans l’espace public et provoque les rencontres. Points de vue, portraits sensibles, réminiscence… L’occasion est-elle donnée de re-découvrir ceux·ce·celles qui nous entoure·nt ?

En fin d’après midi d’été, entre le 3 juillet et le 14 août 2019, six Radio Canapé ont été réalisés à Malakoff sud. Ouvrant un espace-temps dédié à la rencontre, Radio Canapé est une proposition artistique sous la forme d’une pièce radiophonique sonorisée réalisée dans l’espace public et diffusée en direct sur les ondes et sur internet. En 2019 : sur Radio Campus Paris.* Radio Canapé est un dialogue entre une écriture à partir du site dans lequel il s’invite, l’inattendu du direct avec des interventions spontanées, et l’invitation à l’échange par la prise de parole d’invité·es qui ne sont pas prévu·es à l’avance et qui, à la façon du théâtre de rue, répondent dans l’ici et maintenant à une série de questions-portraits.

Différentes séquences ponctuent également l’émission : -Des jeux : écrits pour et avec chaque site : reconnaître un son enregistré sur le site, définir l’emplacement d’un arbre remarquable, s’interroger sur l’altitude, la distance entre différents points géographiques, choisir et décrire un détail, un point de vue qui retient l’attention…. -Des informations : qui font appel à la mémoire du site, à son histoire (la grande et la petite), à son devenir, sa transformation… -Une playlist : élaborée pour chaque site : musicien·nes habitant•es, écho d’un concert, évocation des années de construction… chaque morceau musical en fait apparaître une facette -En fonction des émissions, parfois des lives sont présentés par les habitant·es (musique, texte, poème.. ) -Des capsules dédiées à un personnage illustre ou à un site particulier ** -Des extraits d’enregistrements réalisés auprès d’habitant-es ** -Des extraits sonores reliés aux créations de deuxième groupe

**Principales capsules et extraits (en fonction des sites)

Youri Gagarine

Extrait « Le couteau entre les dents », texte de Henri Barbusse

Extraits Balade urbaine D’ici On voit la tour Ei ff el#1 et #2 :2016 « Jardin des Nouzeaux », 2018 « 48 euros », 2019 « Le collège Henri Wallon »

« Rendez-vous au 21 » – Monsieur René évoque le Cosmos (ancien nom du Montana)

Extraits : « Patrimoine mon amour en 50 points sensibles » 2012 : Jean-Pierre Colleau, président de l’amicale des locataires de la cité Stalingrad-Paul Vaillant-Couturier « Le chantier mécano de la cité Stalingrad » / Mme Yvette, locataire cité Stalingrad « Les magasins de la cité Stalingrad »

Accessible à tous et toutes, joyeux tout autant qu’informatif et sensible, l’enjeu de Radio Canapé est à la fois de faire re-découvrir des lieux par des points de vue poétiques et croisés, de proposer un temps convivial au cœur de l’espace public dans des lieux le plus souvent peu utilisés de cette façon, et de provoquer la rencontre. Radio Canapé s’écrit en partie au fil du direct, le facteur instantané introduit l’imprévisible à la fois lors des prises de paroles et sur le plan technique durant la diffusion (notamment des petites sautes de son). Ils sont restitués ici tels que diffusés au moment des représentations.

Les sites et les dates 2019 (de 18h à 20h) :

Radio Canapé Saison 3 #1 : Mercredi 3 juillet – Quartier-Friche Sabatier, en complicité avec Beat and Bear

Radio Canapé Saison 3 #2 : Mercredi 10 juillet – 14 rue Hoche, Cité Hoche

Radio Canapé Saison 3 #3 : Mercredi 17 juillet – Cité des poètes, en complicité avec l’association Scarabée

Radio Canapé Saison 3 #4 : Mercredi 31 juillet – 33 rue Paul Vaillant Couturier, Cité Stalingrad-Paul Vaillant Couturier, en complicité avec Compost et cie

Radio Canapé Saison 3 #5 : Mercredi 7 aout – Place Léo Figuères, rond-point Henri Barbusse

Radio Canapé Saison 3 #6 : Mercredi 14 aout – Esplanade du 28 boulevard Stalingrad, cité Stalingrad-Paul- Vaillant-Couturier

Distribution Radio Canapé est une création de Deuxième Groupe d’Intervention – Situations artistiques et théâtre contemporain de proximité.

Ecriture et au micro : Ema Drouin

Voix Radio Canapé, jingle et capsules : Catherine Salvini

Création jingle, habillage sonore et régie son : Marc Vincent

Diffusion Radio Campus Paris: Mickaël Bernard et Elliot Janon

Régie : Clara Di Benedetto et Antoine Larcher

Accueil public : Pascale Andriatsilavo

Radio Canapé s’inscrit dans démarche de création menée par Ema Drouin depuis une dizaine d’années à Malakoff et en Ile-de-France. Cartographie sensible, pièces, installation artistique. : On écrit sur tout ce qui bouge ! C’est ma nature, 1 opus pour trois villes… Promenade sonore : d’Ici on voit la tour Eiffel #1 et #2 Fictions urbaines : Vies parallèles, Le garçon qui veillait… En savoir plus : www.deuxiemegroupe.org Si vous souhaitez inviter Radio Canapé, n’hésitez pas à nous contacter 06 71 17 91 01 et-ou contact@deuxiemegroupe.org

Radio Canapé est produit par : Deuxième Groupe d'Intervention – Direction artistique Ema Drouin

Nos chaleureux remerciements à toutes et tous les invité.es, participant.es, contributeurs·trices et auditeurs·trices , Merci à nos partenaires : La Ville de Malakoff, Le département des Hauts-de-Seine Le Conseil Régional d'Ile de France – Au titre de la Permanence Artistique et Culturelle

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Ile de France – Ministère de la Culture et de la communication – Conventionnement Radio Campus Paris, Paris-Habitat, Malakoff-Habitat et aux associations et complices de 2019 : Beat and Bear, Compost et cie, Scarabée, Amicale des locataires de la cité Stalingrad-Paul-Vaillant-Couturier

*La saison 2018 est en ligne sur le site internet de Deuxième Groupe d’Intervention

La saison 2017 est disponible à l’Atelier de curiosité urbaine, siège social de Deuxième Groupe et lieu d’expérimentation artistique dédiée à l’espace public, implanté à Malakoff sud.