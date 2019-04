RADIO CAMPUS PARIS x 2nde MEI LYCÉE ALFRED COSTES // 27.03.19

C’est une vraie émission que les élèves de la classe de 2nde MEI du lycée Alfred Costes de Bobigny ont réussi à réaliser le 27 mars dans les studios de Radio CampusParis ! Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec les médiateurs culturels de la Villette, les professeurs de leur lycée et les intervenants de Radio Campus Paris, seuls ou en groupes, ils ont assisté à plusieurs spectacles, conférences, expositions, tout en s’initiant au journalisme radio.

L’expo MANGA TOKYO (décembre)

Le spectacle VERTIKAL (décembre)

Le spectacle F(R)ICTION du Centre National des Arts du Cirque (janvier-février)

Dans ces événements c’est non seulement l’aspect culturel qui a retenu leur attention mais aussi les coulisses de ces manifestations artistiques. Ils ont donc tout naturellement interviewé les visiteu.r.se.s, mais aussi les technicien.ne.s et les organisateur.ice de ces événements ! À travers des captations sonores, des interviews, des chroniques, vous entendrez dans ce podcast de 45 min toutes leurs productions. Ils vous donneront aussi leur avis sur les différents ateliers ou visites auxquels ils ont assisté. Les élèves vous apprendront également comment vivent les circassiens, et vous parlerons des coulisses des expositions !

Et ils ne se sont pas arrêtés là, car pour cette émission enregistrée dans les conditions du direct, ils ont aussi monté différents reportages, choisi les musiques à diffuser et produit leurs propres génériques.

Et pour continuer sur leur lancée, l’équipe pédagogique de leur lycée a mis en place du matériel radio pour permettre aux élèves de s’exprimer via une web-radio. Toute l’équipe de Radio Campus Paris leur en souhaite un bon usage !