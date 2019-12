Proxima reçoit Souad Asla, musicienne de la Saoura

Proxima Estacion a eu l’immense plaisir de recevoir Souad Asla, ambassadrice des musiciennes de la Saoura avec son fabuleux groupe Lemma.

C’est à plus de 800 km au sud de la mer méditerranée, dans le désert algérien, au carrefour des routes caravanières de jadis, que se trouve la région de la Saoura d’où viennent les musiciennes du groupe LEMMA, l’ensemble créé sous l’impulsion de Souad Asla. La musique de la Saoura, qui s’abreuve à de multiples sources, est tantôt lente et langoureuse, tantôt vive et chaloupée et demeure reconnaissable par le dépouillement de ses instruments et la place qu’occupe le corps. La voix et les mains restent les principaux instruments, auxquels se joignent les percussions et le guembri ou la guitare de Hasna El Becharia.

Playlist du 25 Novembre : Artiste – Album – Titre – Label

Souad Asla – Lemma – Sidi Moulanaa – Buda Musique

Souad Asla – Lemma – El hadjaj

Souad Asla – Lemma – Sidi Mimoune Gnawi

Souad Asla – Lemma – Baba Mimoune

Souad Asla – Lemma – Rabhou Bslat Nabi

Souad Asla – Lemma – Slat El Fedjer

Souad Asla – jawal – Saharawiya

Le Petit Mish Mash – Avant c’etait mieux – the Runaway Bulgar

Sages comme des Sauvages – Luxe Misere – Inattendu – Zamora Label

Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou – Oulad Lghaba – Beryandou – Ajabu

Stephane Tsapis trio & friends – Le tsapis volant- Le tsapis volant (feat. Lynn Adib)

Guappecarto – Sambol Amone Migrante – Balkanika – CSB production

Bernard fines – Samba de Gringo – Saudade – SambaJazz Productions/Inouïe Distribution