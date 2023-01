Proxima Estacíon reçoit Xavier Demerliac : rétrospective de L’ATTIRAIL//16/01/2023

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////14 Albums pour (bientôt) 24 ans d’existence : Pionniers dans les alliances européennes, balkaniques, Asie centrale, ouest américaines et méditerranéennes, les albums de L’ATTIRAIL sont conçus comme des road-movies musicaux, véritables incitations au voyage au long cours! Sans destination précise et juste l’envie de partir et créer des ponts entre L’Est et l’Ouest entre puristes de la tradition et adeptes de la modernité. Proxima Reçoit Xavier Demerliac compositeur, musicien et fondateur de l’Attirail pour une retrospective de cette épopée sonore affriolante!

PLAYLIST ÉMISSION du 16/01/2023 – ARTISTE – ALBUM – TITRE – LABEL

L’Attirail – Foodsteps in the Snow – Ar Yitij ( featuring Sidi Bémol) – CSB Productions/ L’autre Distribution L’Attirail – Foodsteps in the Snow – Piloto Pardo – CSB Productions/ L’autre Distribution

L’Attirail – How to swim in the Desert – How to swim in the Desert – CSB Productions/ L’autre Distribution

L’Attirail – La part du Hasard – La grande Mise – Les Chantiers sonores/CSB Productions/L’Autre Distribution

L’Attirail – La Route Intérieure – L’Envolée du Chapeau mou – Les Chantiers Sonores / Absilone / Socadisc

L’Attirail – La Route Intérieure – Le Bréviaire du Sicaire – Les Chantiers Sonores / Absilone / Socadisc

L’Attirail – Wilderness – Hard Boiled Stew – Les Chantiers sonores/Socadisc/Kwark

L’Attirail – Kara Deniz – Dobroudja en Dacia – Les Chantiers sonores/Kwark/Fairplay/L’Autre Distribution

L’Attirail – Wanted Men – Mariposa – Les Chantiers sonores/Absilone/Socadisc

BaBel Med Music 23, 24 et 25 mars 2023 échantillon de la programmation

Taxi Kebab – Visions Al 2Ard – Wana – Real World Records Ltd

Barrut – La part de l’Orage – Embruns – MAD/PIAS

Les Héritières – Hommage à Cheikha Remitti avec Samira Brahmia, Souad Asla, Cheikha Hadjila et Nawel Ben Kraïem.

Ali Asghar Rahimi – Sahebdam

Radio Tutti & Barilla Sister – Xogo – Forro de la vida viranta – Lamastrock

Al-Qasar -featuring Alsarah – Hobek Thawrat

