Proxima Estacion reçoit Ann O’aro//22/11/2021

Une écriture libre, sauvage et inspirée. Une voix enfantine et ancienne. Des fulgurances poétiques abordant sans ambages les tabous insulaires de l’île de la Réunion et les déferlantes émotionnelles, la violence sexuelle, l’inceste et la passion amoureuse. L’offrande intime d’un chant courageux qui plonge dans le réel et se joue des ombres.