Proxima estacion invite Trans Kabar

Proxima invite Trans Kabar, groupe de rock maloya, qui travaille sur une lecture électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une musique de « trans maloya ». Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive issue des rituels des esclaves faite pour communier avec les ancêtres par la musique, les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, presque oublié, ce rite a survécu dans la clandestinité. Trans Kabar le remet au goût du jour.

Playlist du 18 mars : titre – artiste – album – label

O linndé – Transkabar – Maligasé – Discobole

Maligasé – Transkabar – Maligasé – Discobole

Panier sur la tête – Girafe et Bruno Girard – Panier sur la tête – Discobole



Ti somin gran somin – Jean Didier Hoareau – Jidé – Cobalt

Batar Komor – Transkabar – Maligasé – Discobole

Tombé levé – Ti Fred – Sitantelman – Cobalt

Clap hands – Black Flower – Futura Flora – Sdban Records

Ivresse – Naïssam Jalal – Quest of the invisible – Les couleurs du son

Tapis volant – Interzone – 4e jour Kan Ya Ma Kan – Intervalle triton

Carry the earth – Le Trio Joubran – The long March – Cooking vinyl

Suite de gavottes des montagnes – Didier Squiban – One for louko – Coop Breizh

Strikes again ! – Pad Brapad – Strikes again ! – Vlad et PB&Cie

Sempre – Katia Guerreiro – Sempre – Viavox production

Ngui Yi – Blick Bassy – 1958 – No Format

Gran via – El Comité – Y Qué ? So What – Inouï Distribution