Prix Icart Artistik Rezo 2018 : Une édition exceptionnelle

Pour célébrer ses 10 ans, le Prix Icart Artistik Rezo donne rendez-vous les 27 et 28 janvier dans le cadre majestueux d’Éléphant Paname.

Voilà plus de dix ans, déjà, que le Prix Icart Artistik Rezo soutient la création contemporaine en récompensant des jeunes talents (moins de 35 ans). Le prix est organisé chaque année par l’Icart, l’école du management de la culture et du marché international de l’art, en association avec le média culturel Artistik Rezo. Et chaque édition est riche en émotions.

Une fois encore, cette dixième année sera sous le signe de la pluridisciplinarité, avec de l’art numérique, de la photographie, des installations, mais aussi du dessin ou de l’estampe. L’exposition collective (avec des œuvres de Mathieu Andrieux, Kévin Bideaux, Paul Couturier, Jeong Dayoung, Roxane Kiesel, Léonard Martin, Camille Oarda, Etienne Pottier, Camille Sauer et Katarzyna Wielsiolek) promet de transporter chaque spectateur dans des univers très singuliers.

Un jury d’exception

Au cours du vernissage, des professionnels du monde de l’art désigneront le Prix du Jury. Un Prix du Public sera également décerné. À la clé, une dotation de 3.000 €, ainsi que la possibilité d’exposer dans un lieu partenaire, l’édition de catalogues, le soutien d’Artistik Rezo pour en faire sa promotion et des cadeaux de la part de nos partenaires.

Cette année, le prestigieux jury sera composé de Kathy Alliou, responsable du département scientifique et culturel des Beaux-Arts de Paris ; Éric Dupont, directeur de la galerie Éric Dupont ; Fanny Fiat, co-directrice d’Éléphant Paname ; Laurent Fiat, co-directeur d’Éléphant Paname ; Raphaël Gatel, directeur de la galerie Perrotin ; Marie Hugo, artiste plasticienne ; Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’Icart, président fondateur d’Artistik Rezo ; Arnaud Oliveux, commissaire-priseur chez Artcurial, spécialiste en art contemporain ; Stéphanie Pioda, journaliste et éditrice pour Beaux-Arts Magazine et Beaux-Arts Éditions ; Marta Ponsa, responsable des projets artistiques et de l’action culturelle au Jeu de Paume ; Fabien Verschaere, artiste plasticien.

Exposition collective, du 27 au 28 janvier 2018, de 11h à 19h, à Éléphant Paname, 10 rue Volney 75002 Paris (entrée libre).

Le vernissage et la remise des Prix auront lieu le vendredi 26 janvier 2018 (sur invitation – réservation impérative).