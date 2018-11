CBGB

315 Bowery, Manhattan.

New York City, New York.

United States Of America.

Dans un tout petit bar, des intellos et des crétins se rencontrent.

Ils se crachent dessus, chantent, hurlent et grattent leurs guitares tout ensemble.

Ça fait du bruit et ça rend curieux les gens de la rue.

Tout le monde rapplique au même endroit, pour voir et écouter du rock qu’on va appeler PUNK.