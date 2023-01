Poptimist : 05 – Sax on the Beach // 22.01.23

Poptimisme, n. m. : percevoir la pop-music comme une forme artistique au même titre que les musiques communément acceptées comme authentiques.

Sous le titre Poptimist, Fichon consacre une heure d’émission-mix aux multiples formes que peut prendre l’esprit pop. Un dimanche sur quatre à 21h, nichez-vous dans un recoin des musiques populaires du XXIe siècle. À chaque épisode, une ambiance différente. Pour la première saison, il s’agit d’oscillations entre une esthétique musicale et un univers instrumental.

S’il existe bien un instrument qui a le pouvoir de rivaliser la voix humaine en termes d’expressivité, c’est sans doute le saxophone. Roi des instruments du répertoire jazz et héros malgré lui de son versant kitsch appelé « smooth jazz », le sax trône au-dessus des autres instruments à vent avec une habilité presque offensante. Il est aussi omniprésent dans la pop d’aujourd’hui, du Canada (Timber Timbre, Les Louanges) et des Etats-Unis (Lou Reed, Thundercat et Kendrick Lamar) en passant par la France hexagonale (Etienne Jaumet et Camoufleur) et l’Angleterre (quasiment tout le reste), jusqu’à l’Île de la Réunion avec la pépite post-maloya « Le corps conquis » d’Ann O’Aro. Qui dit qu’il faut des cordes pour faire vibrer ?

(La couleur du visuel, #f59500, a été choisie en partant de la couleur Humbrol 54 Cuivre #dc9018.)

Tracklist :

Les Louanges – Prologue (Crash, 2022, Bonsound)

Sade – Smooth Operator (Diamond Life, 1984, Epic Records)

Timber Timbre – Hot Dreams (Hot Dreams, 2014, Full Time Hobby)

Kendrick Lamar – Alright (To Pimp a Butterfly, 2015, Top Dawg/Interscope)

Thundercat – Interstellar Love (It Is What It Is, 2020, Brainfeeder)

Flavien Berger & Etienne Jaumet – Arco Iris (V/A – Voyage III – Beyond Darkness, 2018, Pan European Recording)

Django Django – Reflections (Born Under Saturn, 2015, Because)

Metronomy – Back On the Motorway (Nights Out, 2008, Because)

Goya Gumbani & Rago Foot – Unforgivable (Children of Ra, 2020, GGwav Records)

Lou Reed – Walk on the Wild Side (Transformer, 1972, RCA)

David Bowie – ‘Tis a Pity She Was a Whore (Blackstar, 2016, ISO/Columbia)

Ann O’Aro – Le corps conquis (Ann O’Aro, 2018, Cobalt)

King Krule – Baby Blue (Live) (You Heat Me Up, You Cool Me Down, 2021, XL/True Panther Sounds/Matador)

Les Louanges – Jupiter (La nuit est une panthère, 2018, self-released/Bonsound)

Camoufleur – Scaphandriers (OK Dylan,, 2020, Planisphère/2035 Records)

Une émission produite par Fichon.