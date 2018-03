Après des décennies de placard, une nouvelle génération d’artistes LGBT ose enfin la visibilité. Tubes efficaces, clips sulfureux et messages sans équivoque, les nouvelles icônes queer s’appellent Olly Alexander, Troye Sivan, Hayley Kiyoko ou MNEK, et ils brisent tous les tabous. En 2018, la pop est-elle en train de faire son coming out ?