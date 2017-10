Le Placard – Quel vote pour les LGBT ? //21.02.17

On vote bientôt ! A l’approche des présidentielles, la politique infiltre les discussions de bureau, les débats des week-end en famille, et occupe tout le temps médiatique. Alors forcément, l’équipe du Placard s’est demandé quel bulletin les LGBT allaient mettre dans l’urne. On avait une intuition, une idée : les gays, lesbiennes, bi.e.s, trans ont toujours voté à gauche.

Sauf qu’il semblerait que de plus en plus de gays votent à droite, et sans passer par la case Républicains, se dirigent directement vers la case FN. Alors pourquoi ? Est-ce qu’il existe un vote communautaire ? L’orientation sexuelle influence-t-elle le vote ? L’adoption du mariage pour tous a-t-elle changé les habitudes de vote des LGBT ?

Dans le Placard pour répondre à ces questions : François Kraus, directeur des études au pôle politique de l’IFOP, et Marie-Pierre Bourgeois, journaliste auteure de Rose Marine, une enquête sur l’homosexualité au sein du FN. Et si vous voulez connaître les propositions des principaux candidats concernant la PMA, l’adoption et les discriminations, Léo vous fait la synthèse de tout l’éventail politique dans sa chronique.

Présentation : Loïc & Camille / Réalisation : Tiffany / Chronique : Léo / TV Clichés : Maureen / Musique et réseaux sociaux : Jonathan

Crédits photos: Oeuvre de Valérie Le Mouel, décembre 2015