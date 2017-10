La Placard : Ecriture inclusive, parole à la défense

Le français, langue sexiste ? Pour répondre à cette question, on reçoit Alice Coutant. Doctorante en sciences du langage à l’Université Paris 5-Descartes, elle nous parle de l’écriture inclusive. Alors que les polémiques autour de cette grammaire égalitariste déchaînent les passions médiatiques, elle revient sur le sens politique des différentes formes d’écriture employées pour inclure le masculin et le féminin dans un même mot (point médian, tiret, barre oblique, etc.), mais également sur le débat sans fin autour de la féminisation de certains métiers. Pour elle, c’est clair : cette crispation est le reflet d’un jeu de pouvoir et de domination qui veut exclure les femmes de la sphère des professions de prestige.

En deuxième partie d’émission, Alice Coutant nous parle des enjeux de l’écriture inclusive pour les trans. A partir d’analyses de discours menées sur des forums internet où la question de la transidentité est abordée, elle explique que les confusions grammaticales peuvent être vécues comme des violences par les transgenres, et qu’elles signalent parfois, sous couvert de maladresse, un véritable rejet de la part des interlocuteurs.

Présentation : Loïc et Maureen / Réalisation : Mickaël