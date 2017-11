Le Placard – Rencontre avec le militant trans Adrian de la Vega

Adrian de la Vega est l’invité du Placard, étudiant de 22 ans et youtubeur trans. Dans ses vidéos il cherche à informer ceux qui se posent des questions et lutter contre les préjugés. Il est l’un des rares youtubeurs francophone à aborder ces questions, il fédère une communauté de près de 5000 abonnés sur YouTube et plus de 33 000 abonnés sur Instagram.

En 2017 il est élu par l’AJL, personnalité LGBT de l’année. On est donc revenu avec lui sur cette victoire et sa notoriété grandissante, mais aussi sur la façon dont son abordé les questions trans dans les médias en France aujourd’hui.

Nous avons aussi fait réagir notre invité, suite à la diffusion sur M6, du documentaire de Zone Interdite « Être fille ou garçon, le dilemme des transgenres ». Pour lui ce documentaire a notamment comme travers de laisser trop de place à l’émotion sans aborder les questions politiques.