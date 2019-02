PIECES DETACHEES: UNE MINUTE DE DANSE ET PLUS //11.02.19

Ce lundi 11 février 2019 nous aurons le plaisir de consacrer une émission entière à la danse autour de notre invité Nadia Vadori-Gauthier dont le projet Une minute de danse par jour a récemment fait l’objet d’un livre paru aux éditions Textuel et même d’un film, « Une joie secrète » réalisé par Jérôme Cassou. La citation de Nietzche « Et que chaque jour où l’on n’a pas dansé une fois au moins soit perdu pour nous ! » sera ainsi pour nous l’occasion de réfléchir à la place de la danse dans notre quotidien que ce soit dans les salles de spectacle, sur les écrans ou même dans la rue !

En chroniques nous parlerons de :

– Heptaméron, un spectacle de Benjamin Lazar d’après le roman éponyme de Marguerite de Navarre présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’au 23 février

– Gravité, une création d’Angelin Preljocaj présenté au Théâtre National de Chaillot jusqu’au 22 février

– Le bain, un spectacle de Gaëlle Bourges d’après deux tableaux du XVIe siècle (Diane au bain par l’École de Fontainebleau et Suzanne au bain par Le Tintoret) et plus généralement du focus consacrée à la chorégraphe à Nanterre Amandier jusqu’au 18 février

Une émission préparée par Henri Guette, avec la complicité de Laura Chrétien et Camilla Pizzichillo présentée par Laura Chrétien et réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.