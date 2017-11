Depuis sa création en 2011, le festival Banlieues Tropicales est un rendez-vous très attendu en Île-de France. Pendant près de deux mois, la musique issue de la caraïbe francophone s’installe dans plusieurs salles de Paris et de la région parisienne, afin de partager son incroyable diversité. L’édition 2016 fût unanimement saluée par le public et les médias. Elle permit les concerts de Tony Chasseur, Yoan, CAB, Les Divas du Zouk, Erik, K’Koustik, Soft, Frères … Du 13 octobre au 16 décembre 2017, le festival Banlieues Tropicales étend sa programmation musicale en invitant des artistes de l’île de La Réunion et du Cap-vert.

Une programmation éclectique, des salles réparties entre Paris et la banlieue parisienne, et toujours la volonté affirmée de favoriser la diffusion des musiques afro-caribéennes et ultramarines auprès du Grand Public : Nous vous attendons nombreux au festival Banlieues Tropicales 2017 !

La programmation

Du zouk au jazz en passant par les musiques pop, soul, groove, traditionnelle,

toutes les musiques « créoles » vont se croiser au festival Banlieues Tropicales :

• Reggae-dancehall avec ADMIRAL T le 13 octobre, Andrésy

• New Groove créole avec FLORENCE NAPRIX / CÉLIA WA le 21 octobre, Les Lilas

• Pop caribéenne avec LYCINAÏS JEAN le 4 novembre, Paris

• Populaire et Jazz avec la FANFANT FAMILY le 11 novembre, Paris

• Jazz avec GREGORY PRIVAT TRIO le 11 novembre, Les Lilas

• Jazz avec RONALD TULLE quartet & Tony CHASSEUR le 18 novembre, Les Lilas

• Variété avec LEÏLA NEGRAU le 18 novembre, Igny

• R’n’B – Zouk avec YOAN le 24 novembre, Bobigny

• Musique du monde avec VALÉRIE LOURI / ELIDA ALMEIDA le 25 novembre, Paris

• Musique du Monde avec BÉLO / SOFT le 02 décembre, Paris

• Reggae-dancehall avec ADMIRAL T le 09 décembre, Bobigny

• Musique du Monde avec MADE IN MIZIK/ RONY THÉOPHILE le 16 décembre, Paris

Concours

Radio Campus Paris vous fait gagner des places pour les concerts de Célia Wa et Florence Naprix le 21 Octobre ! Pour participer, envoyez un mail à concours@radiocampusparis.org