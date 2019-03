Pièces détachées : Politique : l’atteinte au corps // 11.03.19

Lundi 25 mars, nous aurons le plaisir de recevoir Edouard Louis pour nous parler de Qui a tué mon père, un texte d’Edouard Louis et une mise en scène de Stanislas Nordey, joué du 12 mars au 3 avril au Théâtre de la Colline.

En chroniques, nous parlerons de :

–Les petites histoires de…quatre courts solos conçus par Emilio Calcagno, Anthony Egea, Kaori Ito et Kettly Noël jusqu’au 27 mars au 104 ;

– Le pays lointain, mise en scène de Clément Hervieu-Léger jusqu’au 7 avril au Théâtre de l’Odeon ;

– Jakob Lenz de Wolfgang Rihm, opéra de chambre d’après Büchner au jusqu’au 29 mars Théâtre de l’Athénée.

Une émission préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Antoine Deklerck et Anaïs Meaume et réalisée par Théo Albaric et Julia Cominassi.