Pièces Détachées : L’insurrection au Théâtre // 27.01.2020

Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Lucas Dardaine et Antoine Formica de la compagnie en Eaux Troubles pour parler de Chroniques pirates, présenté au théâtre de l’échangeur jusqu’au 14 Janvier. Nous aurons également le plaisir de discuter avec Mirabelle Rousseau et Émilie Paillard de La plume et le fusil, des textes de Louise Michel revisités et présentés au théâtre Antoine Vitez jusqu’au 29 Mai.

En chroniques, nous parlerons de :

– Nickel, une création de Mathilde Delahaye au nouveau théâtre de Montreuil jusqu’au 1er Février ;

– Que Du Bonheur (Avec Vos Capteurs), une pièce de Thierry Collet présentée au Pavillon Villette du 27 au 29 Février ;

– Securlif@, une pièce de Pierre meunier et Marguerite Bordat présentée jusqu’au 26 Janvier à la maison des métallo.