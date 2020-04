Pièces détachées : Le foisonnement des langues // 06.04.2020

Malgré le confinement, lundi 6 avril nous aurons la joie de recevoir, à distance, le metteur en scène Eugen Jebeleanu et l’auteur Yann Verburgh pour nous parler de la pièce Itinéraires un jour le monde changera une création 2019 de la Compagnie des Ogres, en tournée en France (nous aurions dû voir la pièce le 17 mars au Théâtre de Choisy-Le-Roy) et en Roumanie.

Vous trouverez ici le premier épisode, créé en confinement, de Rémission de Yann Verburgh, conception et réalisation Eugen Jebeleanu avec Claire Puygrenier, une création sonore de Remi Billardon. Et ici un long entretien de Yann Verburgh et Eugen Jebeleanu sur la conception d’Itinéraires un jour le monde changera.

En chroniques, nous parlerons de :

– Sylvia de Fabrice Murgia (une captation est disponible ici pendant le confinement )

– HATE Tentative de duo avec un cheval de Laetitia Dosch (une captation est disponible ici pendant le confinement).

Une émission préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité de Julia Legrand et Thibault David, réalisée par Théo Albaric.