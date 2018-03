Ce lundi 2 avril, nous confierons les commandes de l’émission aux élèves de 3ème B du collège Pierre Mendès France dans le XXe arrondissement de la capitale. Leur venue au sein des locaux de Radio Campus Paris durant la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole a abouti à la réalisation de quatre programmes courts que nous aurons le plaisir de vous diffuser. Animateur.euse, chroniqueur.euse, intervieweur.euse, interviewé.e, réalisateur.rice : le temps d’un atelier en partenariat avec le Théâtre national de La Colline, chacun a choisi et tenu son rôle pour nous parler de leur rapport aux arts vivants, des spectacles qu’ils ont aimé et notamment de la dernière création de Wajdi Mouawad, Notre innocence, présentée jusqu’au 12 avril.

Voici, dans l’ordre, les morceaux diffusés :

1/ Damso, Humain ;

2/ Charles Aznavour, Sa jeunesse ;

3/ Camilla Cabello, Havana ;

4/ 21 Savage, Bank Account.

Une émission montée par Thomas Sila. Un atelier animé par Ugolin Crépin-Leblond, Maxime Le Roch et Thomas Sila.