Paris sous les ondes ! en direct de FGO Barbara

Le 30 avril dernier, dans le cadre de notre campagne ce financement participatif, nous nous installions nos studios dans le magnifiquement neuf et brillant hall de nos amis de FGO Barbabara pour une soirée de gala !

Notre campagne de financement participatif permettra de faire perdurer les actions de notre antenne en construisant une plateforme web en accord avec son temps et diriger vers la mise en valeurs de nos programmes, de nos ateliers pédagogiques mais aussi un moyen efficace d’apprendre le média radiophonique et d’être au courant des actualités culturelles et sociales de l’Île de France. Il est encore temps de donner sur notre page Hello Asso !!!

Réécoutez cette magnifique en soirée en deux actes ! :

La restitution de l’édition 2021 du concours de créations sonores de Radio Campus Paris : Oreilles Curieuses !

Une heure de découverte des gagnants et des participants de la quatrième édition, en présence de membres du jury et de participants eux mêmes ! Cette émission était aussi l’occasion de découvrir les émissions de créations sonores de Radio Campus Paris, Récréation Sonore et SansVisages.

Autour de la table : Mélanie Péclat, présidente du jury, Olivier Michel, directeur de la POP, Lucas Fritz, gagnant du second prix.

Une émission présentée par Eglantine Laval et Hugo Passard, et réalisée par Camille Masson et Shani Riou.

La soirée s’est continuée avec deux heures de concerts et d’interviews !

▁▁▁ Thomas David ▁▁▁

Compositeur résident à Paris, DLGHT est Co-fondateur de ABRI CATALOG, label audiovisuel, et animateur de Threads*Rosa Parks, show mensuel sur la musique ambiante et expérimentale. Sous le nom de DLGHT, il propose des sonorités inspirées par le club, la techno la footwork, l’ambient et la musique de films. Une musique de contrastes entre expérimentation et harmonie, ambiance douce et force du rythme, spontané et construit.

Son dernier projet « Derrière les yeux » : https://urlz.fr/foyO

Interview réalisée par Elsa Gavinet et André Sghinolfi

▁▁▁ Lucie Antunes ▁▁▁

Lucie Antunes est à la fois musicienne, performeuse, directrice artistique et metteuse en scène. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la musique. Après avoir étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, elle s’affirme comme une batteuse/percussionniste à la fois dynamique et éclectique. En 2014, elle crée son premier spectacle musical, Mémoires de femmes, suivi par Moi, comme une autre (2016) et Bascules (2018).

Son premier album Sergei est sorti à l’automne 2019 chez Infiné et Cry Baby : https://urlz.fr/fozP

Interview réalisée par Zoé Neboit et Sylvain Pinot

▁▁▁ Pàula, Povoa et Jerge ▁▁▁

Rassemblement de Jules Rosset, aka Povoa, la chanteuse Páula, du groupe franco-brésilien Tampon Tango et le collaborateur de Myd et musicien de Christine & The Queens Jerge.

Páula, Povoa et Jerge ont fini cette soirée aux allures de monde d’avant avec un live à platines aux effluves house ensoleillées, sur les fondations de leur premier EP, Primavera : https://urlz.fr/foBU

Interview réalisée par Agathe Josso et Nadia Noumri

Une émission présentée par Jules Benveniste et réalisée par Shani Riou et Camille Masson.