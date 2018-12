Paris-Alexandrie : l’émission #20 // 14.12.18

Pour cette émission de décembre, nous recevons Kamilya Jubran. Originaire d’Acre, la musicienne palestinienne hors-pair vit en France depuis plus de 15 ans. Pionnière de la musique actuelle arabe avec le groupe Sabreen, Kamilya Jubran poursuit ensuite sa carrière en solo ou en collaboration avec d’autres musiciens tels que la contrebassiste Sarah Murcia ou le trompettiste Werner Hasler. Cet automne, Kamilya Joubran présente Sodassi, un projet musical regroupant 6 musicien.n.e.s du Proche-Orient, et dont l’artiste assure la direction artistique. Kamilya Jubran est avec nous pour nous en dire un peu plus sur ce projet musical protéiforme !



CHRONIQUES

Chronique LETTRES par Eva Tapiero

Les Contes et Légendes du Maghreb

Chronique EFFRONTEE par Lou Mamalet

» Au milieu de l’hivers, j’ai découvert en moi un invincible été », Anaïs Allais

Chronique Ca s’passe ici par Sarah Biau

Découverte de Tabadoul, lieu indépendant d’art et de spectacle à Tanger

PLAYLIST

Dina El Wedidi – Kotr el Waga

Al Multahiat – Shibren

Maalem Benaissa – Dawi

AMMAR 808 – Ain Essouda (feat Cheb Hassen Tej)

Production, Ecriture & Animation : Sarah Melloul

Chroniques : Eva Tapiero, Lou Mamalet, Sarah Biau

Réalisation technique : Adel Ittel, Sarah Melloul